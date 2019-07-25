3 года условно получил ударивший друга ножом подросток из Куньи

10:17, 25 июля 2019, ПАИ

В Кунье подросток ударил друга ножом в живот и получил 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Куньинского района.

В ноябре 2018 года молодой человек поссорился с другом. В нетрезвом состоянии подросток ударил потерпевшего ножом в живот слева.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: явка с повинной, несовершеннолетие подсудимого, аморальное поведение потерпевшего, а также сотрудничество виновного со следствием.