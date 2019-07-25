Власти Пскова отказались от идеи строительства подземного перехода на площади Ленина

11:56, 25 июля 2019, ПАИ

Подземного перехода на площади Ленина в Пскове не будет. Об этом заявил глава администрации города Александр Братчиков на пресс-конференции 25 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Братчиков пояснил, что строительство подземного перехода – очень затратное мероприятие, при этом на время работ придётся закрыть все ныне существующие «зебры». А кроме того, уверен он, сейчас не так много проблем с переходом пешеходов на площади Ленина.

Правильнее, считает глава администрации города, провести благоустройство площади.

Председатель Союза собственников недвижимости Псковской области, член Общественной палаты Псковской области, член Общественной палаты Пскова Алексей Кириллов добавил, что дизайн-проект благоустройства площади Ленина будет вынесен на общественное обсуждение, поскольку работы планируются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Что касается памятника Ленину на площади то, пообещал Александр Братчиков, его судьба тоже будет решаться с привлечением общественности. «Будем обсуждать и принимать решение, опираясь на мнение наших жителей», - заключил он.