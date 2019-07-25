О критериях оценки членов политсовета «Единой России» рассказал Григорий Стороненков

16:38, 25 июля 2019, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы, и. п. секретаря местного отделения «Единой России» Григорий Стороненков рассказал в эфире ПАИ-live 25 июля о критериях оценки членов политсовета и первичных отделений партии.

По его словам, созданы 5 критериев для членов политсовета, и 5 для – для секретарей «первичек». «Положительный опыт должен быть известен и поощрен», - сказал он. Григорий Стороненков уточнил, что в партии периодически происходят ротации, и чтобы чем-то руководствоваться, нужна объективная оценка.

В частности, членов политсовета оценивают по посещаемости заседаний, конференций, семинаров. Второй критерий - активное участие в партийных мероприятиях, которых достаточно много. Третий - предложения по мероприятиям и помощь в организации. Также необходимо платить членские взносы, распространять информацию об участии в мероприятиях партии в соцсетях.

Секретарей «первичек» оценивают по соотношению членов партии и жителей, активности отделения на месте и в партмероприятиях, количеству привлеченных сторонников.

Григорий Стороненков также рассказал, что взялся за работу в псковском отделении партии только на оговоренный срок - до выбора нового секретаря, которого планируется определить на конференции «Единой России» в сентябре. «Специфика моего ума - это практическая работа на земле, что-то создавать, запускать. А дело партийного строительства - это большая работа. У меня другие конкретные задачи», - заявил депутат.