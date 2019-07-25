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Общество

Полиция разберется с фактами продажи мест для пересдачи экзаменов в ГАИ в Псковской области

В Псковской области экзамен в ГАИ с целью получения водительских прав в среднем сдают 26 процентов выпускников автошкол. Такие данные озвучил начальник УМВД России по региону Алексей Овсянников в ходе встречи с журналистами 25 июля. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, в области в целях организации качественной работы автошкол проведено 10 проверок.

Представители СМИ посетовали, что в настоящее время в регионе имеют место факты продажи мест для повторной сдачи экзамена. Процедура проста: человек подает заявку через сайт госуслуг. Но, к сожалению, ближайшие свободные места есть только через пару месяцев. Однако в Пскове несколько предприимчивых людей предлагают свою помощь по передаче своих, ранее забронированных мест. И это не бесплатная услуга. 

Врио начальника Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семенов порекомендовал не пользоваться услугами таких лиц. «Не будет спроса — не будет и предложения», - пояснил он.

Руководитель УМВД России по региону поручил разобраться в сложившейся ситуации и навести порядок. А жителям Псковской области посоветовал обо всех фактах предложения приобрести место в очереди сообщать в полицию.

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