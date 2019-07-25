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Экономика

Регионы не смогут регулировать тарифы в электроэнергетике без согласования с ФАС

Регулирующие органы субъектов РФ не смогут превышать установленные предельные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии без согласования с ФАС России. Соответствующие поправки в закон «Об электроэнергетике» приняла Государственная Дума на заседании 25 июля, пишет ТАСС.

Документ разработала ФАС по инициативе Правительства РФ. Ранее органам исполнительной власти субъекта РФ в области госрегулирования тарифов не требовалось для указанных решений согласование антимонопольной службы.  Как показала практика, порядка 15% тарифных решений в регионах принималось на уровне выше предельных максимальных значений, установленных ФАС России.

В случае, если регион не примет решение об установлении тарифа на услуги по передаче электроэнергии, либо будут выявлены нарушения, применят предельные минимальные уровни тарифов.

Также в документе прописан порядок госрегулирования цен в электроэнергетике, устанавливается порядок заключения соглашений с сетевыми организациями.

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