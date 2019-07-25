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Общество

Задолжавшей более 260 тысяч рублей по алиментам жительнице Красногородского района грозит год тюрьмы

Жительница Красногородского района предстанет перед судом за неуплату более 260 тысяч рублей по алиментам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что в марте 2013 года суд обязал женщину платить алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына, половину прожиточного минимума. Однако мать алименты не выплачивала. Более того, жизнью ребенка она все это время не интересовалась.  

Прокурор Красногородского района направил в Пыталовский районный суд уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ для рассмотрения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

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