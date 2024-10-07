О развитии завода «Псковкабель» поговорили на «Серебряном дожде»

17:48, 07 октября 2024, ПАИ

Директор завода «Псковкабель» Леонид Нагайцев стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира:

– работу завода планируют модернизировать;

– на предприятии работают преимущественно жители Псковской области, начиная от рабочих, заканчивая управленческим персоналом;

– сейчас на заводе работает свыше 450 человек;

– на предприятие берут и молодых специалистов. Им помогают адаптироваться старшие коллеги. Именно для этого на заводе активно применяется система наставничества;

– каждый руководитель должен уметь прислушиваться к своим специалистам.