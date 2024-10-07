О развитии завода «Псковкабель» поговорили на «Серебряном дожде»
Директор завода «Псковкабель» Леонид Нагайцев стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
– работу завода планируют модернизировать;
– на предприятии работают преимущественно жители Псковской области, начиная от рабочих, заканчивая управленческим персоналом;
– сейчас на заводе работает свыше 450 человек;
– на предприятие берут и молодых специалистов. Им помогают адаптироваться старшие коллеги. Именно для этого на заводе активно применяется система наставничества;
– каждый руководитель должен уметь прислушиваться к своим специалистам.
Псковские профсоюзы провели благотворительный концерт в рамках акции «За достойный труд»
Две школы в Пскове переведены на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости
«Образец для каждого гражданина России»: псковичи поздравляют Владимира Путина с днём рождения