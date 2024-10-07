Каким важным качеством должен обладать руководитель, рассказал Леонид Нагайцев

17:22, 07 октября 2024, ПАИ

Каким важным качеством должен обладать руководитель, рассказал директор «Псковкабеля» Леонид Нагайцев в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В чём суть руководителя? Важно опираться не только на собственные знания, а ещё и на знания твоей команды и твоих специалистов», – отметил Леонид Нагайцев.

Важно использовать знания специалистов и опираться на их мнение, добавил он. «Нужно отбирать их опыт, применять в своей работе. Здесь, конечно, сказывается управленческий опыт», – пояснил гость студии.

При этом Леонид Нагайцев добавил, что полностью уверен в работе команды завода.