Псковские профсоюзы провели благотворительный концерт в рамках акции «За достойный труд»

17:52, 07 октября 2024, ПАИ

Псковский областной совет профсоюзов в рамках Всероссийской акции профсоюзов, приуроченной ко Всемирному дню действий «За достойный труд», провел благотворительный концерт, в ходе которого чествовали профлидеров, подводили итоги акции «Листая страницы истории… Семейные династии врачей», а также собирали средства для нужд СВО, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов

































Благотворительный концерт в Большом зале Дома профсоюзов открыл глава Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, подчеркнув, что в год, объявленный президентом Годом семьи, профсоюзы значительное внимание уделяют благополучию семей.

«Профсоюз – это тоже одна большая семья. И 7 октября в коллективах мы говорим об уровне заработной платы, социальных гарантиях, необходимости повышения покупательской способности наших граждан, а также о борьбе с инфляцией. Анализируя то, что сегодня происходит в стране и в регионе, необходимо отметить, что профсоюзы слышат и многие решения принимаются на опережение», – отметил Игорь Иванов.

Так, профлидер подчеркнул, что благодаря усилиям профсоюзов в преддверии 7 октября было заявлено, что работникам социальной сферы, к которым относятся сотрудники системы здравоохранения, народного образования и науки, а также социальных служб, в следующем году проиндексируют зарплату и социальные выплаты более чем на 13%. Кроме того, МРОТ в следующем году вырастет на 16,6% и составит более 22 тысяч рублей, а к 2030 году достигнет 30 тысяч рублей.

«Зарплаты увеличиваются, но и цены тоже кратно растут, поэтому нужен не просто баланс, нужно идти опережающими темпами, чтобы благосостояние наших граждан, членов профсоюза росло», – заключил Игорь Иванов.

Далее профлидер вручил нагрудный знак «За активную работу в профсоюзах» председателю первичной профсоюзной организации завода «Плескава» Нине Мухиной.

Также в ходе мероприятия подвели итоги акции «Листая страницы истории… Семейные династии врачей», в которой приняли участие 11 семей из семи медорганизаций области. Нагрудного знака профессионального союза работников здравоохранения РФ «За верность и служение медицине. Медицинская династия» были удостоены представители медицинских династий. В этот день награды получили Игорь Дитрих (общий стаж семьи 248 лет), Анастасия Повторейко (общий стаж семьи 237 лет), Ольга Иванова (общий стаж семьи 131 год), Нонна Шагова (общий стаж семьи 112 лет), Ирина Лебедева (общий стаж 61 год), Елена Волкова (общий стаж 57 лет), Мария Отраднова (общий стаж 30 лет) и Марина Никитина (общий стаж 24 года).

Кроме того, почетной грамотой Псковского областного Собрания депутатов награжден Владимир Бойков, благодарность от ФНПР объявлена Наталье Лепаловской, почетной грамоты Псковского облсовпрофа удостоена Дина Яковлева.

Перед гостями выступили творческие коллективы УМВД «Рубеж», «Карамельки», «Музыкальный калейдоскоп», а также Владимир Иванов.

В ходе концерта проводился сбор средств для оказания поддержки участникам СВО. Как отметили в облсовпрофе, по итогам концерта было собрано более 50 тысяч рублей. Акция продолжается. Все средства направят на поддержку бойцов, находящихся на передовой.