Три с половиной года проведёт в тюрьме напавший с ножом на женщину пушкиногорец

14:22, 26 июля 2019, ПАИ

24-летнего жителя Пушкинских Гор суд отправил в колонию строгого режима на 3 года и 6 месяцев за разбойное нападение на знакомую, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

31 марта молодой человек в нетрезвом состоянии попросил у своей знакомой мобильный телефон. После звонка парень отказался возвращать телефон, взял на кухне нож, принадлежащий потерпевшей, приставил к её горлу и потребовал отдать телевизор. Однако, потерпевшая стала звать на помощь, и преступник убежал с ее мобильным телефоном стоимостью 500 рублей.

Пушкиногорский районный суд признал преступника виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Приговор суда вступил в законную силу.