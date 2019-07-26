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Общество

Три с половиной года проведёт в тюрьме напавший с ножом на женщину пушкиногорец

24-летнего жителя Пушкинских Гор суд отправил в колонию строгого режима на 3 года и 6 месяцев за разбойное нападение на знакомую, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

31 марта молодой человек в нетрезвом состоянии попросил у своей знакомой мобильный телефон. После звонка парень отказался возвращать телефон, взял на кухне нож, принадлежащий потерпевшей, приставил к её горлу и потребовал отдать телевизор. Однако, потерпевшая стала звать на помощь, и преступник убежал с ее мобильным телефоном стоимостью 500 рублей.

Пушкиногорский районный суд признал преступника виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Приговор суда вступил в законную силу.

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