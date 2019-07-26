Автомобиль сбил пожилого велосипедиста на трассе Петербург – Псков и скрылся

11:05, 26 июля 2019, ПАИ

Неустановленный автомобиль сбил 83-летнего велосипедиста в Плюсском районе 25 июля, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 17:00 на 185-м километре автодороги Санкт-Петербург - Псков - Невель - до границы с Белоруссией. Автомобиль совершил касательное столкновение с велосипедистом, который ехал по краю дороги в попутном направлении. Пожилой мужчина получил незначительные травмы.

В тот же день в 15:35 в Великих Луках у дома № 4 на улице Гоголя Renault Megane под управлением 26-летнего водителя при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Kawasaki Ninja, которым управлял 25-летний молодой человек, и столкнулся с ним. Мотоциклист при этом двигался во встречном направлении. Водителю мотоцикла госпитализация не потребовалась, а его 31-летнего пассажира отправили в больницу.

В 19:15 в Красногородске на улице Советской автомобиль «Москвич», которым управлял 54-летний мужчина, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2108, за рулем которого находилась 49-летняя женщина. В ДТП пострадали водитель «Москвича» и 79-летний пассажир ВАЗа.