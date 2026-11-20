Бросают лечение и удваивают дозу: терапевт объяснила ошибки при приёме антибиотиков

15:43, 20 ноября 2026, ПАИ

Жители Псковской области нередко приходят к врачу, уже самостоятельно назначив себе антибиотики. Некоторые принимают препараты, оставшиеся после лечения других членов семьи. Об этом рассказала заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы, главный внештатный терапевт регионального минздрава Екатерина Астафьева в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88,3 FM).

По словам специалиста, проблема заключается не только в самостоятельном выборе препарата, но и в нарушении схемы лечения. Пациенты прекращают принимать антибиотики, как только чувствуют себя лучше, уменьшают назначенную дозировку или пытаются компенсировать пропущенный приём двойной порцией таблеток.

«Если сказано пить 10 дней по две таблетки, так и надо сделать. Иначе бактерия приспособится и в следующий раз этот антибиотик уже не поможет», – подчеркнула Екатерина Астафьева.

Антибиотики необходимо принимать строго по назначению врача и в соответствии с установленным графиком. Концентрация препарата в организме должна поддерживаться на определённом уровне, поэтому важно соблюдать интервалы между приёмами. Иногда медикам приходится менять антибиотик уже в процессе лечения, если пациент нарушил схему и лекарство перестало действовать.

Терапевт напомнила, что только врач может определить по определённым клиническим признакам, действительно ли человеку необходим антибиотик и какой препарат подойдёт в конкретном случае.

«Только врач по определённым «маячкам» может определить, нужен ли человеку антибиотик. В том числе и для этого медики учатся шесть лет, а потом всю жизнь», – отметила специалист.