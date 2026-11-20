Псковичам рассказали, почему пробиотики должен назначать только врач

16:02, 20 ноября 2026, ПАИ

Пробиотики не стоит назначать себе самостоятельно, как и регулярно пользоваться антибактериальным мылом и дезинфекторами для рук. Об этом рассказала заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы, главный внештатный терапевт министерства здравоохранения региона Екатерина Астафьева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88,3 FM).

По словам медика, выбор пробиотиков зависит от заболевания, которое лечат, а также от необходимого количества препарата и схемы его приёма. Важно учитывать, нужно ли принимать средство одновременно с основным лечением или после него.

«Есть вариации в зависимости от того, что мы лечим: в каком количестве и как их пить – во время приёма антибиотиков или после», – пояснила Екатерина Астафьева.

Та же осторожность необходима при использовании антибактериальных средств для гигиены. Постоянно мыть руки специальным антибактериальным мылом или обрабатывать их соответствующими растворами не требуется. Для повседневной гигиены вполне достаточно обычного мыла.

Врач подчеркнула, что профилактика устойчивости бактерий к антибиотикам не ограничивается контролем за назначением и продажей лекарств. Важную роль играют здоровый образ жизни и поддержание чистоты в доме, но без стремления сделать окружающую среду стерильной.