Николай Козловский: Благодаря губернатору заложен прочный фундамент для реализации проектов в Великих Луках

13:59, 26 июля 2019, ПАИ

Благодаря внимательному отношению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к проблемам великолучан, заложен прочный фундамент для уже реализованных и вновь запланированных социально-экономических проектов в Великих Луках. Об этом заявил глава города Николай Козловский на 24-ом заседании гордумы 26 июля, выступая с отчетом о своей деятельности за 2018 год, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук.

Обращаясь к депутатам, Николай Козловский отметил, что власти Великих Лук при поддержке региональных властей должны сделать все возможное для создания еще более благоприятных условий для жизни в Великих Луках. «Чтобы великолучане жили в комфортном, безопасном и уютном городе», - подчеркнул он.

В рамках отчёта Николай Козловский ознакомил парламентариев со всеми направлениями деятельности, по которым ведется работа главы города. В частности, он рассказал об участии в совещаниях, которые провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников, об участии Великих Лук в мероприятиях различных организаций, о законотворческой деятельности главы города и о работе с обращениями граждан.

Глава Великих Лук сообщил, что за прошлый год к нему и депутатам гордумы поступили 99 письменных обращений, заявлений и жалоб. На личном приёме глава муниципалитета принял 38 человек.

Отдельно Николай Козловский рассказал о работе Великолукской гордумы и о самых значимых событиях прошлого года: открытии автодорожного путепровода, спортивно-оздоровительного комплекса «Айсберг» с ледовой ареной и двумя бассейнами, центра по подготовке велосипедистов и нового корпуса школы № 6 имени героя Советского Союза Александра Попова.

Также глава Великих Лук остановился на реализации в городе федеральных, региональных, муниципальных программ и приоритетных проектов, которые направлены на улучшение качества жизни горожан.

Николай Козловский отметил, что все преобразования в Великих Луках происходят благодаря настойчивой и последовательной позиции руководства города, весомой поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и региональной власти, и постоянному контролю со стороны депутатов Великолукской гордумы.

«Подводя итоги, можно с уверенностью констатировать, что в 2018 году Великие Луки продолжили движение вперед по пути развития», - подчеркнул он.

После отчета о деятельности главы Великих Лук за 2018 года парламентарии заслушали отчёт о деятельности контрольно-счетной палаты города за прошлый год, обсудили утверждение тарифов на дополнительные платные услуги в двух учреждениях образования и другие социально значимые вопросы.