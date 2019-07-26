Директор Псковской канцелярии консульства Эстонии презентовала книгу о старообрядцах

18:22, 26 июля 2019, ПАИ

«Русские старообрядцы в Эстонии» - такое название получила книга Яануса Плаата, ученого, литератора, изучающего религиозные течения. Соавтором выступил фотохудожник Арно Маасис. Презентация литературного труда прошла в Пскове в историко-краеведческой библиотеке им. И.И.Василева. Книгу представила директор Псковской канцелярии Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Трийн Партс, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Знакомство с книгой стало частью большой культурной программы — в эти дни в библиотеке работает выставка фотографий.

Трийн Партс в ходе встречи озвучила предложение разработать туристический маршрут вдоль эстонского побережья Чудского озера и включить в него старообрядческие поселения. Она уточнила, что в период проведения различных местных фестивалей и праздников в эти края приезжают эстонцы с семьями, на праздниках бывают и гости из России.

По итогам вечера в фонд библиотеки были переданы книги от консульства и от староверов Пскова.