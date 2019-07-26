12 детей из Псковской области приехали на Черное море учиться медподготовке и единоборствам

21:28, 26 июля 2019, ПАИ

12 детей из Псковской области приехали в детский спортивно-оздоровительный лагерь «Старт» под Туапсе на побережье Черного моря (Краснодарский край). Как сообщил Псковскому агентству информации председатель Псковской региональной общественной организации ВПСК «Шторм» Андрей Бегмурадов, смена для ребят из Пскова, Великих Лук, Пушкинских Гор и поселка Идрица Себежского района пройдет с 26 июля до 8 августа.

Всего участие в смене примут 53 ребенка в возрасте от 7 до 17 лет из Псковской, Ленинградской, Московской, Тверской, Ростовской областей, Красноярского края, Республики Калмыкия, Санкт-Петербурга и Москвы.

Ребята изучат основы медицинской подготовки, также пройдут занятия по тактической и огневой подготовке, основам единоборств, ориентированию на местности, выживанию в сложных условиях. Андрей Бегмурадов подчеркнул, что ребята будут посещать морской берег ежедневно в рамках спортивных занятий.

Андрей Бегмурадов пояснил, что это первая экспериментальная поездка, а при выборе участников для смены особое внимание уделялось детям из трудных семей. «За две недели ребята преображаются», – отметил он. Поездка организована ВПСК «Шторм» на средства Фонда президентских грантов.