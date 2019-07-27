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Общество

Исследовательская работа в рамках мемориального проекта «Без срока давности» проходит в Псковской области

В Псковской области проходит исследовательская работа в рамках мемориального проекта «Без срока давности». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, разыскиваются возможные места захоронения местных жителей, которые погибли во времена Великой Отечественной войны.

В частности, отряд «Тихие зори» исследовал в Пскове и Псковском районе уже три участка, один из которых, площадью в 4 квадратных километра, расположен около микрорайона «Кресты».

Как отметил руководитель поискового отряда «Тихие зори» Кирилл Баринов, в архивных документах может содержаться информация о местоположении захоронений, эту информацию и проверяют специалисты уже на местности.

Поисковики должны локализовать места захоронений, после чего они совместно с волонтерами организуют поисковые экспедиции. Обнаруженные останки будут перезахоронены.

Проект «Без срока давности» презентовали на молодежном форуме «Без границ» в Себежском районе. Планируется, что проект охватит также Новгородскую область и Ставропольский край. Данные о погибших гражданских во время Великой Отечественной войны варьируются от 9 до 16 миллионов человек.

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