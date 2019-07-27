Антитабачный декрет вступил в силу в Белоруссии

17:22, 27 июля 2019, ПАИ

В Белоруссии вступил в силу декрет, который направлен на последовательное ограничение курения. Об этом пишет газета «Известия».

Сообщается, что закон приравнивает электронные системы курения и устройства для нагрева табака к обычным сигаретам. Кроме того, документ регламентирует их производство, оборот и использование.

Теперь производить и продавать эти товары могут только субъекты хозяйствования Белоруссии. Также начал действовать запрет на открытую выкладку жидкостей для курения в витринах и ином торговом оборудовании. Закон предусматривает и ограничения по местам продажи и использования электронных сигарет и систем курения. Реклама и продажа несовершеннолетним жидкостей для электронных систем теперь запрещена.

Кроме того, закон предусматривает запрет на использование на вывесках магазинов «слов, тождественных или сходных до степени смешения с наименованием видов табачных изделий».