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Общество

Названа десятка самых частых ошибок в речи россиян

Профессор кафедры сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова создала рейтинг самых распространенных ошибок в речи жителей России. Об этом сообщает РБК.

Лидером в рейтинге оказалось ударение на «о» в слове «звонит». Азалия Блинова отметила, что неверное произношение выдает в человеке «его невысокий культурный уровень». В тройку самых популярных ошибок также попало использование просторечий «ихний» и «евонный» (уральские диалектизмы), а также просторечия «ложить» и «плотить».

Азалия Блинова также выделила использования россиянами слова экспрессо» вместо «эспрессо», неправильное употребление «одеть» и «надеть» и ударение в слове «торты». Кроме того, профессор привела в пример некоторые перлы: «в двухтысячно первом году» и «мы стали более лучше одеваться».

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