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Общество

«Хлебные пути» собираются исследовать музейщики Пушкинского заповедника

Презентация проекта «Хлебное место». Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Проект «Хлебное место» презентовали в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Он недавно был признан победителем на IV Всероссийском конкурсе «Культурная мозаика малых городов и сёл», сообщила представитель информационной службы музея-заповедника Лидия Токарева.

Отмечается, что идея проекта «выросла» из пушкинской строки про «овины дымные и мельницы крылаты» и знакомства с историей мельничного дела в Опочецком уезде Псковской губернии — на той территории, где сейчас располагается Пушкинский заповедник. Здесь, по данным статистического комитета министерства внутренних дел Российской империи, в 1885 году функционировала 21 мельница.

Теперь музейщики намерены исследовать «хлебные пути», а по итогам двух экспедиций составить подробную карту «Хлебное Пушкиногорье» и издать книгу с оригинальными рецептами домашней выпечки. Ещё одним направлением исследовательской работы станет изучение и возрождение ряда старинных технологий изготовления и обработки мельничных жерновов.

Проект «Хлебное место» представляет его руководитель — начальник службы массовых музейных мероприятий Пушкинского заповедника Наталья Виноградова. Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Также музейщики запланировали разработку новых мастер-классов и музейных уроков-исследований «От сохи до каравая» для школьников. Жителей и гостей района ждут два фестиваля — «Хлебные субботы у Мельницы» и «День рождения Колобка».

На презентацию «Хлебного места» пришли будущие партнёры и участники проекта — представители местных сельскохозяйственных предприятий и производств пищевой промышленности, точек торговли и общепита, учебных заведений, администрации Пушкиногорского района. Настоятель Церкви Казанской иконы Божией Матери в Пушкинских Горах протоиерей Михаил Иванов благословил авторов проекта и всех, кто будет его поддерживать, на плодотворную работу. А также выразил желание присоединиться к общему делу.

Действующая мельница в музейном комплексе в деревне Бугрово на картине Полины Колдомасовой (2008; из собрания музея-заповедника «Михайловское»). Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Конкурс проектов «Культурная мозаика малых городов и сёл» проводится с 2014 года. За это время его главный организатор и исполнитель — Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко — поддержал более 320 инициатив в 65 регионах России. Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» не в первый раз становится победителем конкурса. В 2014 году жюри поддержало фольклорно-исследовательский проект пушкиногорских музейщиков «Возрождение пушкинской фольклорной среды, или Тетрадка псковских песен, записанных с голоса».

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