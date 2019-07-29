Божена Рынска сломала руку в Псковской области

14:26, 29 июля 2019, ПАИ

В усадьбе Ореховно (Пустошкинский район) Псковской области российская журналистка, светская обозревательница, колумнистка газеты «Известия», журнала «GQ», портала «Газета.Ru» Божена Рынска сломала правую руку. Об этом журналистка пишет в своем Instagram.

Божена Рынска приехала в усадьбу для фотосессии. Как она написала на своей страничке в соцсетях, упала в тот момент, когда она шла по скользкой лестнице, а в руках у нее была собака по кличке Люсик.

«Вот чем закончилась моя поездка в усадьбу на съемку. Двойной перелом, оскольчатый. Правая рука не работает. Люсик плюс скользкая лестница», - отметила журналистка.

Но травма не помешала Божене Рынской принять участие в фотосессии. «Даже сломанная рука - не аргумент отменять съемку, к которой готовились. Болит? - А ты стой и улыбайся. Я честно отработала три часа вместе со своей рукой. А сейчас весь этот текст больной же рукой и набрала, чтобы ее разрабатывать», - написала она.