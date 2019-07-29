Чемпионат по пляжному волейболу среди команд СЗФО состоится в Пскове

15:16, 29 июля 2019, ПАИ

Со 2 по 4 августа в Пскове в 12-ый раз пройдет открытый чемпионат по пляжному волейболу среди команд Северо-Западного федерального округа «Кубок княгини Ольги». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

По словам президента Псковской областной общественной организации «Федерация волейбола» Сергея Ершова, на соревнования уже заявились 23 мужских и 17 женских команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, а также из Калининградской и Рязанской областей.

Квалификационные игры пройдут в первый день чемпионата. Команды-победители смогут представить Северо-Западный федеральный округ на финале Чемпионата России по пляжному волейболу, который состоится в начале сентября в Анапе.

Сергей Ершов также добавил, что 1 августа на городском пляже Пскова пройдет чемпионат по волейболу среди государственных и муниципальных служащих. Заявки подали спортсмены из Красногородского, Невельского, Палкинского, Плюсского, Псковского и Усвятского районов, Пскова и Великих Лук. В турнире будет состязаться и команда администрации Псковской области.