Выходной день объявили на нескольких объектах Псковского музея-заповедника

10:04, 09 ноября 2026, ПАИ

Выходной день объявили на нескольких объектах Псковского музея-заповедника сегодня, 9 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Сегодня для посещения закрыты Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, главное здание Псковского музея-заповедника, картинная галерея Псковского музея-заповедника, Поганкины палаты, Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского, Музей-квартира В. И. Ленина, Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова, Музей-усадьба М. П. Мусоргского, Музей-усадьба С. В. Ковалевской, Музей истории города Печоры.

В этот день можно посетить ансамбль Псковского кремля (кроме первого этажа Приказной палаты), Двор Постникова, палаты у Сокольей башни (Дом Ксёндза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами, а также Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла» и Покровскую башню.

Завтра, 10 ноября, закрыты будут Двор Постникова, палаты у Сокольей башни (Дом Ксёндза), Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского и Музей-квартира В. И. Ленина.