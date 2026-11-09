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Общество

Новую дорогу в Псковском районе строят с опережением графика почти на пять месяцев

Строительство новой автомобильной дороги продолжается в деревне Хотицы Псковского района. Реализация первого в Псковской области проекта комплексного развития территорий ведётся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом ПАИ сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

В прошлом году в Хотицах уже построили котельную мощностью 12 МВт и три многоквартирных жилых дома. А в 2026 году началось строительство автомобильной дороги протяжённостью 1,67 километра.

Проект предусматривает комплекс инфраструктуры: систему ливневой канализации с очисткой стоков, современное освещение и тротуары.

Завершение строительства запланировано на 2028 год, но уже сегодня подрядная организация работает с опережением графика почти на пять месяцев (147 дней).

Подрядчик уже полностью завершил подготовительный этап: разминировал полосу отвода и срубил деревья. Также на 80 % выполнены работы по устройству земляного полотна по всей протяжённости объекта. Помимо этого создана значительная часть системы ливневой канализации (проложены трубы, обустроены траншеи и смонтированы колодцы), ведутся работы по переустройству электрической линии.

Завершить эти два этапа планируется до конца 2026 года.

  • Новую дорогу в Псковском районе строят с опережением графика почти на пять месяцев
    Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области
  • Новую дорогу в Псковском районе строят с опережением графика почти на пять месяцев
    Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области
  • Новую дорогу в Псковском районе строят с опережением графика почти на пять месяцев
    Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области
  • Новую дорогу в Псковском районе строят с опережением графика почти на пять месяцев
    Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области
  • Новую дорогу в Псковском районе строят с опережением графика почти на пять месяцев
    Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области
  • Новую дорогу в Псковском районе строят с опережением графика почти на пять месяцев
    Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области
  • Новую дорогу в Псковском районе строят с опережением графика почти на пять месяцев
    Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области
  • Новую дорогу в Псковском районе строят с опережением графика почти на пять месяцев
    Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области
  • Новую дорогу в Псковском районе строят с опережением графика почти на пять месяцев
    Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Кроме того, в 2026–2028 годах в рамках проекта запланирован ввод в эксплуатацию более 30 тысяч квадратных метров жилой площади. Стоимость реализации проекта составляет 531 миллион рублей. Средства выделены из федерального бюджета по федеральному проекту «Жильё».

«Работы идут в штатном режиме и с опережением сроков – новый микрорайон получит надёжную транспортную связь с городом», – подчеркнули в министерстве.

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