0
17:22
На базе Театрально-концертной дирекции Псковской области планируют создать отдел фестивалей
17:06
Вера Емельянова: Псков может стать фестивальной столицей России
16:55
Михаил Ведерников о Ганзе-2019: Все мероприятия культурной программы прошли на высоком организационном уровне
15:40
Мужчина на кухне – 3.0. № 16. Спагетти по-домашнему с курицей от Константина Тищенко
15:25
Премьера спектакля по пьесе митрополита Псковского и Порховского Тихона прошла в Крыму
15:13
Итоги восстановительных работ в имении Строгановых в Волышово подвел НПЦ по охране памятников
14:51
Выдача «Подарков для новорожденных» началась в Псковской области
Еще новости
Общество

Михаил Ведерников вручил благодарственные письма за организацию и проведение Ганзы-2019

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил благодарственные письма за организацию и проведение 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени. Об этом с заседания организационного комитета по проведению 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени 29 июля передает корреспондент Псковского агентства информации.

Благодарственные письма получили: и. п. главы Пскова Елена Полонская, глава администрации города Александр Братчиков, руководитель Ганзейской дирекции по проведению праздников Татьяна Пустошкина, председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева, главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин, начальник Управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников, начальник Управления Росгвардии по Псковской области Игорь Иванов, начальник главного Управления МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов, руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук, врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина, директор филиала ВГТРК ГТРК «Псков» Наталья Юрченко, председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов и председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени состоялись в Пскове с 27 по 30 июня. Масштабный фестиваль собрал в городе порядка 200 тысяч гостей и участников. Центральные улицы города на несколько дней стали пешеходными. В Пскове работали концертные площадки, ярмарка ремесленников, прошли экономический форум, кинофестиваль. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Псковская Ганза
Власти немецкого Ростока поблагодарили Псков за организацию Ганзейских дней Михаил Ведерников вручил благодарственные письма за организацию и проведение Ганзы-2019 Начальник УМВД по Псковской области: В дни празднования Ганзы в Пскове не допущено преступлений Порядок пропуска на автовокзал планируют изменить в Пскове Более 300 млн рублей потратили на ремонт дорог в Пскове во время подготовки к Ганзе Вера Емельянова: Псков может стать фестивальной столицей России Михаил Ведерников о Ганзе-2019: Все мероприятия культурной программы прошли на высоком организационном уровне Серьёзным испытанием для полиции назвал Алексей Овсянников Ганзу в Пскове Ганза в Пскове - 2019: Организаторы подвели итоги проведения фестиваля Следующие Международные Ганзейские дни пройдут в Пскове в 2033 году
Посмотреть все материалы сюжета >>>

На базе Театрально-концертной дирекции Псковской области планируют создать отдел фестивалей
29 июля 2019
На базе Театрально-концертной дирекции Псковской области планируют создать отдел фестивалей
Вера Емельянова: Псков может стать фестивальной столицей России
29 июля 2019
Вера Емельянова: Псков может стать фестивальной столицей России
Михаил Ведерников о Ганзе-2019: Все мероприятия культурной программы прошли на высоком организационном уровне
29 июля 2019
Михаил Ведерников о Ганзе-2019: Все мероприятия культурной программы прошли на высоком организационном уровне
Премьера спектакля по пьесе митрополита Псковского и Порховского Тихона прошла в Крыму
29 июля 2019
Премьера спектакля по пьесе митрополита Псковского и Порховского Тихона прошла в Крыму
Итоги восстановительных работ в имении Строгановых в Волышово подвел НПЦ по охране памятников
29 июля 2019
Итоги восстановительных работ в имении Строгановых в Волышово подвел НПЦ по охране памятников
Выдача «Подарков для новорожденных» началась в Псковской области
29 июля 2019
Выдача «Подарков для новорожденных» началась в Псковской области
Божена Рынска сломала руку в Псковской области
29 июля 2019
Божена Рынска сломала руку в Псковской области
Андрей Яковлев стал руководителем ОЭЗ «Моглино»
29 июля 2019
Андрей Яковлев стал руководителем ОЭЗ «Моглино»

Идет загрузка...