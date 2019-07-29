Михаил Ведерников вручил благодарственные письма за организацию и проведение Ганзы-2019

17:52, 29 июля 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил благодарственные письма за организацию и проведение 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени. Об этом с заседания организационного комитета по проведению 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени 29 июля передает корреспондент Псковского агентства информации.

Благодарственные письма получили: и. п. главы Пскова Елена Полонская, глава администрации города Александр Братчиков, руководитель Ганзейской дирекции по проведению праздников Татьяна Пустошкина, председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева, главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин, начальник Управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников, начальник Управления Росгвардии по Псковской области Игорь Иванов, начальник главного Управления МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов, руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук, врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина, директор филиала ВГТРК ГТРК «Псков» Наталья Юрченко, председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов и председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени состоялись в Пскове с 27 по 30 июня. Масштабный фестиваль собрал в городе порядка 200 тысяч гостей и участников. Центральные улицы города на несколько дней стали пешеходными. В Пскове работали концертные площадки, ярмарка ремесленников, прошли экономический форум, кинофестиваль.