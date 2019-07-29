Университет в литовской Клайпеде начинает обучение на русском языке

19:57, 29 июля 2019, ПАИ

Клайпедский государственный университет в Литве открывает несколько программ обучения на русском языке. Как сообщает телеканал НТВ, главной причиной такого решения стал экономический фактор, поскольку в Клайпеде количество студентов сократилось с 5 до 3 тысяч.

Министерство образования Литвы ранее высказывало инициативу о реорганизации высшего учебного заведения, но его независимость отстояли. Сейчас руководство вуза ставит основной целью увеличить количество студентов.

По словам ректора университета Артураса Разбадаускаса, вуз ждет новых студентов из соседних стран – из России, Белоруссии, Украины, Казахстана и Грузии. «Сейчас мы видим, что внимание и интерес к этим программам значительные, приходит много запросов. Думаю, у этого хорошее будущее», – приводит телеканал слова ректора.

Новые программы на русском языке предусматривают обучение бакалавров по направлениям «История Европы» и «Информатика», а для будущих магистров на русском доступны программы «Технологические процессы нефти и газа» и «Профессиональная этика и этический аудит».