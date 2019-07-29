Минздрав предложил премировать врачей и фельдшеров за выявление онкологических заболеваний

20:41, 29 июля 2019, ПАИ

Министерство здравоохранения России предложило премировать врачей за выявление онкологических заболеваний у пациентов во время диспансеризации и профилактических осмотров, пишет РИА Новости.

Отмечается, что выплата из бюджета территориального фонда в размере 1 тысячи рублей будет начисляться врачу за каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания, подтвержденного результатами соответствующих диагностических исследований.

Кроме этого, 500 рублей будут получать врачи-терапевты, фельдшеры, ответственные за организацию и проведение профилактического осмотра и диспансеризации, а также медицинские работники, назначившие диагностические исследования и своевременно установившие диспансерное наблюдение за пациентом с онкологическим заболеванием.

Планируется, что соответствующее постановление вступит в силу с 1 января 2020 года.