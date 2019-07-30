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Общество

Пять килограммов синтетического наркотика нашли у проводницы поезда на станции в Себеже

Попытку ввоза в Россию пяти килограммов синтетического наркотика пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в Себежском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

В железнодорожный пункт пропуска «Себеж» на въездное направление в Россию из соседней страны прибыл поезд международного следования. В ходе совместного с сотрудниками таможни осмотра купе проводника, пограничники обнаружили черный пакет, в котором находились свертки с кристаллическим веществом белого цвета. 48-летняя проводница поезда пояснила, что пакет попросила передать знакомая, и в нем находится пищевая добавка с высоким содержанием соли.

Экспертиза показала, что обнаруженное вещество - это сильнодействующий синтетический наркотик. Сейчас проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

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