Эксперт: Астма у мужчин проявляется в детстве, у женщин — после 40 лет

12:17, 30 июля 2019, ПАИ

Исследование ученых из Финляндии показало, что астма у мужчин проявляется раньше, чем у женщин. У мальчиков уже в 9 лет может проявиться симптоматика этого заболевания, а вот у женщин — в основном после 40 лет, пишет ТАСС со ссылкой на телекомпанию «Юле». Исследование проводили ученые университета Тампере и врачи центральных больниц городов Сейняйоки и Вааса. Охвачены были порядка 4000 человек, проживающих в Финляндии.

Профессор Хейкки Коскела сообщил, что причиной такого расхождения в возрасте пациентов мужского и женского пола может быть связано с гормональной перестройкой.

«У женщин риск развития астмы повышается в климактерический период», - сказал он.

Врачи подчеркнули, что причин у появления астмы много. Ведущая — наследственность, если это заболевание диагностировано у кого-то из родителей или других близких родственников. Еще один фактор может указать на высокую степень риска — это наличие аллергии или ее симптомов. Например, регулярный насморк, чесотка, воспаление глаз. Подтолкнуть к заболеванию могут курение матери, высокая влажность в помещениях, где проживает человек, избыточный вес.