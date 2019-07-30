Более 490 тысяч автомобилей прошли через таможенные посты Псковской области за полгода

15:59, 30 июля 2019, ПАИ

За первое полугодие через таможенные посты Псковской области прошли более 491 тысячи автомобилей: свыше 155 тыс. грузовых транспортных средств и более 336 тыс. легковых. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Также сообщается, что за полгода было оформлено 296 таможенных приходных ордеров на сумму более 9 млн рублей. Кроме того, возбуждено 35 уголовных и 2 тыс. 115 административных дел. В ведомстве отметили, что административное законодательство чаще всего нарушали юридические лица – в их отношении возбуждено 1 тыс. 109 дел, в отношении физических – более 900, должностных – 25.

Кроме того, за первое полугодие сотрудники Псковской таможни выявили 7 фактов незаконного перемещения через границу наркотических и сильнодействующих веществ, по которым возбуждены 5 уголовных дел. Из незаконного оборота было изъяты 9,7 килограмма психотропных веществ, 500 граммов сильнодействующих веществ.

В ведомстве также добавили, что на исполнении в таможне находилось более 1 тыс. 800 постановлений по делам об административных правонарушениях на 54 млн рублей штрафов, из которых удалось взыскать более 35 млн рублей.