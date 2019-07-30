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Культура

Сергей Любавин даст концерт в Пскове в честь Дня железнодорожника

4 августа в 11:00 в Пскове в честь Дня железнодорожника на стадионе «747» состоится концерт российского певца, автора-исполнителя русского любовного-романтического шансона, поэта и композитора, лауреата премий «Шансон года», участника фестиваля «Эх, Разгуляй!» Сергея Любавина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По мнению организаторов, людей «притягивает» к творчеству Сергея Любавина именно «необычный, завораживающий тембр, сильный, профессиональный вокал, свежие, чистые песни о любви к женщине, лирическая «есенинская» нота его произведений, полностью живой звук на сольных концертах».

28 июня 1896 года был издан приказ о чествовании работников железной дороги. С приходом советской власти праздник упразднили, в 1936 году - вернули. Отмечать День железнодорожника решили 30 июля, но в 1940 году перенесли праздник на первое воскресенье августа.

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