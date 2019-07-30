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Общество

На фестивале дикой природы РосянкаFest псковичи узнали о болотах

Псковичи побывали на заповедных болотах, не выезжая за пределы города. Это произошло на фестивале дикой природы РосянкаFest. Сотни любителей и ценителей природы собрались 27 июля в Детском парке Пскова, чтобы познакомиться с заповедными территориями, а также узнать больше о таком таинственном и противоречивом месте как болото. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Полистовского заповедника.

На праздник, приуроченный к юбилею Полистовского заповедника, приехали коллеги из ООПТ других областей страны – Рдейский заповедник из Новгородской и Керженский из Нижегородской. Тема болот для гостей также близка – ведь на этих территориях расположены значительные болотные массивы.

Познакомиться с чудесами природы можно было на самых разных площадках. Желающие поразмышлять проводили время, тренируя память и смекалку в настольных играх, посвящённых природе Полистовья. Те, чья энергия искала выход, устремлялись на необычную спортивную площадку, соревнуясь в прыжках и меткости с обитателями Полистовья.

Творческие натуры получили удовольствие от создания памятных сувениров – тряпичных кукол, экосумок или декоративных фигурок в виде росянки, лося или болотных цветов. И конечно, праздник не мог обойтись без музыки, песен и танцев.

Росянка – типичное растение верховых болот, покрывающих около 80% территории Полистовского заповедника. В то же время эта маленькая хищница удивительна — она приспособилась к жизни в очень непростых условиях, неприметная, но необычная — росянка словно символ тех чудес и открытий, которые ожидают каждого, кто ступит на путь знакомства с миром природы.

 

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