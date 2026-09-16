В Псковской области на днях голосования будут работать медицинские пункты

20:57, 16 сентября 2026, ПАИ

С 18 по 20 сентября во всех 26 муниципальных образованиях Псковской области рядом с избирательными участками будут работать медицинские передвижные пункты, а на самих участках — дежурные медработники. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Жители региона смогут прямо на месте измерить артериальное давление, пройти профилактический медицинский осмотр, участвовать в диспансеризации для определённых групп взрослого населения, а также сделать прививку от гриппа.

Точный график работы медицинских комплексов и адреса избирательных участков можно узнать в группах муниципальных образований области.