В Псковской области на днях голосования будут работать медицинские пункты
С 18 по 20 сентября во всех 26 муниципальных образованиях Псковской области рядом с избирательными участками будут работать медицинские передвижные пункты, а на самих участках — дежурные медработники. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облизбиркома.
Жители региона смогут прямо на месте измерить артериальное давление, пройти профилактический медицинский осмотр, участвовать в диспансеризации для определённых групп взрослого населения, а также сделать прививку от гриппа.
Точный график работы медицинских комплексов и адреса избирательных участков можно узнать в группах муниципальных образований области.
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