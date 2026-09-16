Вера Емельянова с рабочим визитом посетила Пустошкинский округ

21:21, 16 сентября 2026, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова посетила с рабочим визитом Пустошкинский муниципальный округ. В выезде также принимала участие сенатор от Псковской области Наталья Мельникова, пишет районная газета «Вперёд».



Фото: Газета «Вперёд»



Фото: Газета «Вперёд»



Фото: Газета «Вперёд»



Фото: Газета «Вперёд»







В ходе рабочей поездки в Пустошкинский округ первый заместитель губернатора Вера Емельянова встретилась с социальным координатором фонда «Защитники Отечества» Дмитрием Бугряковым. Вопросы оказания помощи участникам специальной военной операции и членам их семей находятся под особым контролем правительства Псковской области.

В сопровождении главы Пустошкинского муниципального округа делегация совершила прогулку по городу, и первым объектом посещения стало пятиэтажное здание в центре, украшенное позитивным муралом «Весна. Стоит только расправить крылья». Проект инициировал в преддверии Международного женского дня губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Затем представители регионального руководства посетили недавно реализованный в рамках инициативного проекта «Безопасный школьный двор» объект – автомобильную стоянку около Пустошкинского центра образования. С самого начала работы школы существовала проблема с местом высадки и посадки учащихся, стихийная парковка родителей блокировала подъездные пути, школьные автобусы были вынуждены останавливаться в неположенных местах, дети проходили между стоящими автомобилями, в результате территория около входа стала зоной повышенной опасности и хаоса.

Реализация проекта снизила риск ДТП с участием детей, упорядочила трафик вблизи школы в утренние и вечерние часы, ускорила процесс посадки в школьные автобусов и автомобили родителей.

В центре образования гостей встретил исполняющий обязанности директора центра образования Евгений Соловьёв и провёл их по отремонтированному зданию. Затем все отправились на стадион, который благоустроили также в рамках инициативного проекта «Безопасный стадион». Педагоги центра дополнительного образования загорелись идеей благоустроить стадион, идею удалось воплотить. Проект получил финансовую поддержку из областного бюджета за счёт межбюджетных трансфертов, из местного бюджета благодаря администрации Пустошкинского района и за счёт инициативных платежей граждан и ИП. На стадионе провели капитальный ремонт трибун для зрителей и монтаж забора по всему периметру стадиона. Произведён демонтаж старых сидений на трибунах, установлены урны, спилены аварийные деревья. Силами учителей физкультуры и тренеров установлена воркаут-площадка.

Прогулкой по городскому парку завершилась программа визита. Гости увидели общественную территорию «Юго-западная часть городского парка (у пруда) в Пустошке», благоустроенную в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», регионального конкурса проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями, и инициативного проекта.