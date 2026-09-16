Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Инспекторы ДПС приняли роды на трассе в Псковской области

В Псковской области инспекторы ДПС помогли женщине родить ребёнка по дороге в роддом, сообщается в канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк в MAX.

Во время несения службы возле деревни Полибино экипаж ДПС отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский» остановил автомобиль. Водитель сообщила полицейским, что везёт беременную знакомую, у которой начались схватки. Женщина переживала, что они не успеют вовремя добраться до роддома.

Инспекторы сообщили о ситуации в дежурную часть, пересадили роженицу в служебный автомобиль и со включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом направились в Великие Луки. Одновременно навстречу им выехала бригада скорой помощи.

Однако возле деревни Купуй Великолукского района роды перешли в активную фазу. Полицейские остановились у обочины рядом с остановкой общественного транспорта и приступили к оказанию помощи женщине.

Инспекторы использовали аптечку, перевязочные материалы и другие необходимые средства. Помощь полицейским также оказала местная жительница, ставшая свидетельницей происходящего.

В результате на свет появился мальчик. После родов сотрудники Госавтоинспекции продолжили движение в сторону Великих Лук. В городе они передали женщину и новорождённого прибывшим медикам.

Сейчас жизни и здоровью матери и ребёнка ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции» стартовал в Пскове.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



16 сентября 2026

Вера Емельянова с рабочим визитом посетила Пустошкинский округ
16 сентября 2026

В Псковской области на днях голосования будут работать медицинские пункты

16 сентября 2026

Торжественная церемония вручения медалей «Отец солдата» прошла в Пскове
16 сентября 2026

Инспекторы ДПС приняли роды на трассе в Псковской области
16 сентября 2026

Владимир Путин обратился к россиянам в преддверии выборов
16 сентября 2026

Делегация Усвятского округа посетила фестиваль «Смак лесу и семье» в Белоруссии
16 сентября 2026

«Кино без музыки не бывает»: главный актёр из «Слова пацана» рассказал о новом проекте
16 сентября 2026

В Псковской области пару классов закрыли на карантин

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...