Инспекторы ДПС приняли роды на трассе в Псковской области

20:13, 16 сентября 2026, ПАИ

В Псковской области инспекторы ДПС помогли женщине родить ребёнка по дороге в роддом, сообщается в канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк в MAX.

Во время несения службы возле деревни Полибино экипаж ДПС отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский» остановил автомобиль. Водитель сообщила полицейским, что везёт беременную знакомую, у которой начались схватки. Женщина переживала, что они не успеют вовремя добраться до роддома.

Инспекторы сообщили о ситуации в дежурную часть, пересадили роженицу в служебный автомобиль и со включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом направились в Великие Луки. Одновременно навстречу им выехала бригада скорой помощи.

Однако возле деревни Купуй Великолукского района роды перешли в активную фазу. Полицейские остановились у обочины рядом с остановкой общественного транспорта и приступили к оказанию помощи женщине.

Инспекторы использовали аптечку, перевязочные материалы и другие необходимые средства. Помощь полицейским также оказала местная жительница, ставшая свидетельницей происходящего.

В результате на свет появился мальчик. После родов сотрудники Госавтоинспекции продолжили движение в сторону Великих Лук. В городе они передали женщину и новорождённого прибывшим медикам.

Сейчас жизни и здоровью матери и ребёнка ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции» стартовал в Пскове.