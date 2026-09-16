Инспекторы ДПС приняли роды на трассе в Псковской области
В Псковской области инспекторы ДПС помогли женщине родить ребёнка по дороге в роддом, сообщается в канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк в MAX.
Во время несения службы возле деревни Полибино экипаж ДПС отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский» остановил автомобиль. Водитель сообщила полицейским, что везёт беременную знакомую, у которой начались схватки. Женщина переживала, что они не успеют вовремя добраться до роддома.
Инспекторы сообщили о ситуации в дежурную часть, пересадили роженицу в служебный автомобиль и со включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом направились в Великие Луки. Одновременно навстречу им выехала бригада скорой помощи.
Однако возле деревни Купуй Великолукского района роды перешли в активную фазу. Полицейские остановились у обочины рядом с остановкой общественного транспорта и приступили к оказанию помощи женщине.
Инспекторы использовали аптечку, перевязочные материалы и другие необходимые средства. Помощь полицейским также оказала местная жительница, ставшая свидетельницей происходящего.
В результате на свет появился мальчик. После родов сотрудники Госавтоинспекции продолжили движение в сторону Великих Лук. В городе они передали женщину и новорождённого прибывшим медикам.
Сейчас жизни и здоровью матери и ребёнка ничего не угрожает.
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