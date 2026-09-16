Делегация Усвятского округа посетила фестиваль «Смак лесу и семье» в Белоруссии

19:38, 16 сентября 2026, ПАИ

В рамках сотрудничества Усвятского муниципального округа и Городокского района Витебской области (Республика Беларусь) прошёл фестиваль «Смак лесу и семье». Местом проведения мероприятия стало урочище Воробьёвы горы в Белоруссии. Представители Усвятского муниципального округа стали почётными гостями фестиваля, пишет районная газета «Новая жизнь».



Фото: Газета «Новая жизнь»



Фото: Газета «Новая жизнь»



Фото: Газета «Новая жизнь»



Фото: Газета «Новая жизнь»







В программе были конкурсы для семей и коллективов: участники состязались в приготовлении блюд из курицы и кабачков, омлетов и бутербродов, участвовали в забегах со сковородками.

В номинации «Вкусно, национально» победила семья Корабухиных – Екатерина, Алексей и Анастасия. Они предложили своё блюдо – курицу с овощами и грибами на костре, приготовленную по семейному рецепту.

Творческую программу Усвятского округа представили Анастасия Манжос, Анастасия Шкультина и хореографический коллектив «Журавушка» под руководством Светланы Корабухиной.

Ранее сообщалось, что псковские баскетболисты разгромили белорусов в первом матче международного Суперкубка.