Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Делегация Усвятского округа посетила фестиваль «Смак лесу и семье» в Белоруссии

В рамках сотрудничества Усвятского муниципального округа и Городокского района Витебской области (Республика Беларусь) прошёл фестиваль «Смак лесу и семье». Местом проведения мероприятия стало урочище Воробьёвы горы в Белоруссии. Представители Усвятского муниципального округа стали почётными гостями фестиваля, пишет районная газета «Новая жизнь».

  • Фестиваль в Белоруссии
    Фото: Газета «Новая жизнь»
  • Фестиваль в Белоруссии
    Фото: Газета «Новая жизнь»
  • Фестиваль в Белоруссии
    Фото: Газета «Новая жизнь»
  • Фестиваль в Белоруссии
    Фото: Газета «Новая жизнь»

В программе были конкурсы для семей и коллективов: участники состязались в приготовлении блюд из курицы и кабачков, омлетов и бутербродов, участвовали в забегах со сковородками.

В номинации «Вкусно, национально» победила семья Корабухиных – Екатерина, Алексей и Анастасия. Они предложили своё блюдо – курицу с овощами и грибами на костре, приготовленную по семейному рецепту.

Творческую программу Усвятского округа представили Анастасия Манжос, Анастасия Шкультина и хореографический коллектив «Журавушка» под руководством Светланы Корабухиной.

Ранее сообщалось, что псковские баскетболисты разгромили белорусов в первом матче международного Суперкубка.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



16 сентября 2026

Вера Емельянова с рабочим визитом посетила Пустошкинский округ
16 сентября 2026

В Псковской области на днях голосования будут работать медицинские пункты

16 сентября 2026

Торжественная церемония вручения медалей «Отец солдата» прошла в Пскове
16 сентября 2026

Инспекторы ДПС приняли роды на трассе в Псковской области
16 сентября 2026

Владимир Путин обратился к россиянам в преддверии выборов
16 сентября 2026

Делегация Усвятского округа посетила фестиваль «Смак лесу и семье» в Белоруссии
16 сентября 2026

«Кино без музыки не бывает»: главный актёр из «Слова пацана» рассказал о новом проекте
16 сентября 2026

В Псковской области пару классов закрыли на карантин

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...