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Общество

Вера Емельянова и Наталья Мельникова посетили с рабочим визитом Себежский район

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и сенатор от Псковской области в РФ Наталья Мельникова посетили объекты Себежского района. Об этом пишет газета «Вперёд».

  • Рабочий выезд в Себежский округ
    Фото: газета «Вперёд»
  • Рабочий выезд в Себежский округ
    Фото: газета «Вперёд»
  • Рабочий выезд в Себежский округ
    Фото: газета «Вперёд»
  • Рабочий выезд в Себежский округ
    Фото: газета «Вперёд»
  • Рабочий выезд в Себежский округ
    Фото: газета «Вперёд»
  • Рабочий выезд в Себежский округ
    Фото: газета «Вперёд»
  • Рабочий выезд в Себежский округ
    Фото: газета «Вперёд»

Гостей встречали и. п. главы Себежского муниципального округа Сергей Москалев и координатор фонда «Защитники Отечества» Дарья Козьякова.

Ключевым пунктом визита стало посещение Центра занятости Себежского района. Руководитель центра Ирина Балыкова рассказала о работе организации и о капитальном ремонте здания, который был проведён в 2025 году по нацпроекту «Кадры». В результате ремонта выполнены перепланировка стен, демонтаж пола и потолка, установлены стеклянные перегородки, закуплена новая мебель и техника, обновлена система автоматической пожарной сигнализации, электроснабжения, охранной сигнализации. Для людей с ограниченными возможностями установлен мобильный пандус.

В штате пять сотрудников. В настоящее время на учёте состоит 46 соискателей. Кадровый центр работает с различными категориями жителей района, в приоритетном порядке ведётся работа с участниками специальной военной операции и членами их семей.

Вера Емельянова отметила высокий уровень работы центра и качественное взаимодействие с организациями района, с муниципальной властью, сотрудниками фонда «Защитники Отечества».

«Знаю, что трудоустройство ветеранов и членов их семей одно из самых высоких в регионе. Здесь уютно, сюда хочется прийти и учащимся школ, и взрослым. Спасибо вам большое за работу», – поблагодарила Вера Емельянова.

Вторым объектом для посещения стала общественная территория у Святого источника на улице Челюскинцев, благоустройство которой завершено по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» при активном участии жителей, которые в 2025 году проголосовали за обновление этого места.

«Святой источник – одно из самых любимых и посещаемых мест в Себеже. Буквально недавно здесь завершены работы: обновлена дорожка из булыжника, установлены новые лестницы с перилами, появились кинетическая скульптура «Музыка ветра» и мозаичные панно «Икона Богородицы» и «Пьющие олени у водопоя», обновлено освещение и расставлены удобные скамейки, высажены туи и засеян газон», – пишет газета.

Ранее сообщалось, что Вера Емельянова посетила с рабочим визитом Локнянский, Красногородский и Пустошкинский муниципальные округа.

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