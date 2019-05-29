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Пенсии

Более 26,7 тысяч псковских пенсионеров получают федеральную соцдоплату

В Псковской области федеральную социальную доплату к пенсии до прожиточного минимума пенсионера получают более 26,7 тыс. жителей региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ОПФР по Псковской области.

Согласно изменениям, внесенным в апреле текущего года в Федеральный закон «О государственной социальной помощи» и Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», пересмотрены правила подсчета социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума пенсионера в субъекте.

В соответствии с ранее действовавшим порядком, размер социальной доплаты к пенсии определялся с учетом проводимых индексаций пенсий и ежемесячной денежной выплаты. Это приводило к тому, что каждая новая индексация увеличивала размер пенсии или ежемесячной денежной выплаты и пропорционально уменьшала назначенную социальную доплату. В итоге выплаты пенсионеров даже после индексации могли оставаться без изменений, хотя и обеспечивались на уровне прожиточного минимума.

Принятые поправки в закон предполагают, что доходы пенсионера, которые включают в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие меры господдержки, сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем повышаются на суммы проведенных индексаций. Таким образом, прибавка в результате индексации устанавливается сверх прожиточного минимума пенсионера и не уменьшает доплату к пенсии.

Новые положения закона распространяют свое действие на период, начиная с 1 января 2019 года, и таким образом охватывают проведенные ранее индексации выплат пенсионерам. Напомним, в январе страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05%, в феврале на 4,3% проиндексированы ежемесячные денежные выплаты, пенсии по государственному обеспечению в апреле увеличены на 2%.

Повышения пенсий и ежемесячной денежной выплаты в результате прошедших индексаций пересмотрены и установлены в новых размерах, начиная с мая. Увеличение доплат прошло беззаявительно, поэтому пенсионерам не нужно было обращаться в Пенсионный фонд России, чтобы подать какие-либо заявления. В результате перерасчета среднее увеличение страховых пенсий в регионе составило 485,78 руб.

Напомним, что федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается неработающему пенсионеру, если его совокупный доход не достигает величины регионального прожиточного минимума пенсионера.

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