Таможенники Псковской области подвели итоги работы за 1 полугодие

22:12, 30 июля 2019, ПАИ

Псковская таможня подвела итоги деятельности за 1 полугодие 2019 года на совещании руководящего состава таможни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В работе совещания приняли участие начальник Пограничного управления ФСБ России по Псковской области Андрей Парамонов, Федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков, директор Псковского филиала ФГКУ «Росгранстрой» Владимир Панферов, первый заместитель председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Марина Аникеева и другие приглашенные лица.

С докладом об итогах служебной деятельности по направлению таможенного оформления и таможенного контроля выступил первый заместитель начальника таможни Роман Бабинов. В его выступлении прозвучала информация о показателях основных направлений деятельности, в частности, автомобильных пунктов пропуска.

«Через таможенные посты проследовало более 155 тысяч грузовых транспортных средств (рост 2 %) более 336 тысяч легковых автомобилей (рост 4%). Однако при высокой интенсивности перемещения транспортных средств для личного пользования должностными лицами таможенных постов факты недекларирования товаров, а также перемещения товаров с превышением весовых, стоимостных норм и для коммерческих целей выявляются не всегда, - с критическими замечаниями в адрес должностных лиц таможенных постов обратился Роман Бабинов. - В 1 полугодии оформлено 296 таможенных приходных ордеров (ТПО) на сумму более 9 млн. рублей, возбуждено 262 дела об административных правонарушениях в отношении физических лиц. Несмотря на внушительные цифры, рост пассажиропотока свидетельствует о скрытых резервах по этому направлению деятельности».

Комментируя выступления первого заместителя начальника таможни, начальник таможни Светлана Степанова отметила, что эффективность таможенного контроля занимает одну из ведущих ролей, призвав подчиненных ни на минуту не забывать о выполнении должностных обязанностей качественно и профессионально.

Заместитель начальника таможни Андрей Горяченок в своем выступлении подробно осветил основные показатели оперативно-служебной деятельности, исполнение которых возложено на правоохранительный блок таможенного органа во взаимодействии с таможенными постами, функциональными подразделениями таможни, а также с иными правоохранительными органами региона.

«В 1 полугодии возбуждено 35 уголовных дел и 2115 дел об административных правонарушениях. Субъектами правонарушений по административным делам чаще становились юридические лица, в отношении которых было возбуждено 1109 дел, в отношении физических лиц возбуждено свыше 900 дел, в отношении должностных лиц - 25, - отметил Андрей Горяченок. - В отчетном периоде таможенным органом во взаимодействии с иными правоохранительными органами выявлено 7 фактов незаконного перемещения через таможенную границу наркотических средств и сильнодействующих веществ, по которым возбуждено 5 уголовных дел. Из незаконного оборота изъято 9,7 кг психотропных веществ, 500 г. сильнодействующих веществ».

На исполнении в таможенном органе находилось более 1 800 постановлений по делам об административных правонарушениях о взыскании административных штрафов на общую сумму свыше 54 млн. рублей. Сумма взысканных административных штрафов составила более 35 млн. рублей.

Начальник таможни обратила внимание на совместную результативную работу СОБРа таможни и отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров. Светлана Степанова подчеркнула, что совместная деятельность подразделений таможни и сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Псковской области приносит ощутимые результаты. Количество выявленной, возвращенной на сопредельную сторону и уничтоженной «санкционной» продукции значительно выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она отметила, что благодаря информации, полученной от Псковской таможни, в отношении юридических лиц возбуждаются уголовные дела и в других регионах страны.

Заместитель начальника таможни Наталья Копьева доложила о кадровой составляющей деятельности таможни.

Отмечая причины, оказывающие влияние на укомплектованность таможни кадрами, Наталья Копьева отметила получение в ходе проверочных мероприятий негативной информации в отношении кандидатов, являющейся основанием для отказа в приеме на службу; принятие мер по предотвращению конфликта интересов и невозможность приема на работу лиц, имеющих родственные или близкие связи с работающими в таможенных органах или околотаможенных структурах, а также отмечаемую желающими трудоустроиться в таможню длительность нахождения в пути к месту следования на службу на таможенные посты, удаленные от места проживания, в связи с тем, что время нахождения в пути не включается в служебное время.

«Поддержание служебной дисциплины и правопорядка - важнейшее направление нашей работы, - констатировала Наталия Копьева. - В 1 полугодии проведено 87 служебных проверок, выявлено 217 нарушений служебной дисциплины. В отношении 6 должностных лиц возбуждено 8 уголовных дел, двое из них уже уволены из таможенных органов, причем, один – по утрате доверия».

В 1 полугодии о фактах обращения в целях склонения должностных лиц к совершению коррупционных правонарушений поступило 13 уведомлений. Количество таких уведомлений значительно выросло по сравнению с прошлым годом. Правоохранительными органами возбуждено 9 уголовных дел в отношении граждан-взяткодателей (статья 291 Уголовного кодекса Российской Федерации - дача взятки).

В заключении начальник таможни обратила внимание личного состава на задачи, стоящие перед таможней; на отношение каждого сотрудника к своей работе, на требования, предъявляемые к служащим таможни в современных условиях.

Совещание по подведению итогов служебной деятельности за 1 полугодие 2019 года завершилось церемонией награждения должностных лиц таможни, отмеченных ведомственными наградами.