Россияне считают, что сейчас не время для крупных покупок

22:48, 30 июля 2019, ПАИ

Больше половины россиян не планируют в ближайшее время делать крупные покупки и тем более — брать на эти цели кредит. Они считают, что сейчас с большими расходами лучше повременить. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, 59% граждан считают, что сейчас не самое подходящее время для крупных покупок. При этом 68% респондентов заявили, что в настоящий момент «лучше тратить по минимуму» и по максимуму сберегать. С оптимизмом смотрят в будущее и сообразно этому тратят деньги только 24% россиян.

Почти три четверти (72%) опрошенных ВЦИОМом граждан считают нецелесообразным влезать в долги и брать кредиты. Допускают возможность получения крупных займов только 13% респондентов.

Почти половина россиян (46%) полагают, что сейчас лучше свободные деньги хранить на счёте в банке. В то же время треть (32%) респондентов заявили, что лучше деньги из банка забрать.

Как отмечается в отчёте ВЦИОМ, несмотря на то, что индексы потребительского и кредитного доверия с начала года укрепляют свои позиции, количество россиян, которые предпочитают рационально планировать семейный бюджет и ориентированы на сберегательное поведение, по-прежнему высоко.