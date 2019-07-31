0
11:47
До конца сентября благоустроят «Аллею ветеранов» в Пскове
11:26
Пол Родзянко посетил родовую усадьбу в Усвятах
10:57
Большей части Псковской области не грозит подтопление из-за таяния ледников
10:02
Юлия Пересильд рассказала о съемках в сериале «Петербург. До востребования» для «Первого канала»
09:03
Урожай тепличных овощей позволит сохранить летние цены до декабря
22:32
Путин упростил получение автомобильных номеров
20:56
АкваПсков: Депутаты ознакомились с работой Горводоканала
Еще новости
Общество

Такси россиянам обходится дешевле личного автомобиля

Эксперты банка HSBC подсчитали, что россиянам, которые проезжают менее 5 тыс. 388 километров в год, такси в течение 10 лет обойдётся дешевле, чем пользование личным автомобилем. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

При этом Россия оказалась лидером по годовому километражу, который выгоднее преодолевать на такси, нежели на личном автомобиле. На втором месте Индия с показателем 2 тыс. 731 километр, далее идут Великобритания с цифрой в 1 тыс. 184 километра, США — 1 тыс. 102 километра. Замыкает пятёрку Германия, где услуги такси выгоднее личного автомобиля только, если проезжать в год не более 811 километров.

 Исследователи HSBC брали за основу цену автомобиля Toyota Camry, стоимость его обслуживания, траты на топливо, средние цены на такси и доходы жителей.

Аналитики пояснили, что Россию в лидеры рейтинга вывели низкие доходы населения, из-за которых сложно приобрести личный автомобиль, и недорогие услуги такси.

Исследователи отметили, что в России тарифы на услуги такси на 75% ниже, чем в США. При этом использование личного автомобиля американцам обходится на 30% в год дешевле, чем россиянам.

Аналитики, учитывая, что средняя стоимость поездки на такси в России составляет 130 рублей, пришли к выводу, что цены на такси в стране пропорциональны доходам, а стоимость автомобилей -  не пропорциональна.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

До конца сентября благоустроят «Аллею ветеранов» в Пскове
31 июля 2019
До конца сентября благоустроят «Аллею ветеранов» в Пскове
Пол Родзянко посетил родовую усадьбу в Усвятах
31 июля 2019
Пол Родзянко посетил родовую усадьбу в Усвятах
Большей части Псковской области не грозит подтопление из-за таяния ледников
31 июля 2019
Большей части Псковской области не грозит подтопление из-за таяния ледников
Юлия Пересильд рассказала о съемках в сериале «Петербург. До востребования» для «Первого канала»
31 июля 2019
Юлия Пересильд рассказала о съемках в сериале «Петербург. До востребования» для «Первого канала»
Урожай тепличных овощей позволит сохранить летние цены до декабря
31 июля 2019
Урожай тепличных овощей позволит сохранить летние цены до декабря
Путин упростил получение автомобильных номеров
30 июля 2019
Путин упростил получение автомобильных номеров
В редакции Псковского агентства информации вручили приз победительнице медового конкурса
30 июля 2019
В редакции Псковского агентства информации вручили приз победительнице медового конкурса
Почетный председатель Фонда Эрмитажа Пол Родзянко окажет содействие в реставрации родовой усадьбы в Усвятах
30 июля 2019
Почетный председатель Фонда Эрмитажа Пол Родзянко окажет содействие в реставрации родовой усадьбы в Усвятах

Идет загрузка...