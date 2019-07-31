Такси россиянам обходится дешевле личного автомобиля

10:38, 31 июля 2019, ПАИ

Эксперты банка HSBC подсчитали, что россиянам, которые проезжают менее 5 тыс. 388 километров в год, такси в течение 10 лет обойдётся дешевле, чем пользование личным автомобилем. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

При этом Россия оказалась лидером по годовому километражу, который выгоднее преодолевать на такси, нежели на личном автомобиле. На втором месте Индия с показателем 2 тыс. 731 километр, далее идут Великобритания с цифрой в 1 тыс. 184 километра, США — 1 тыс. 102 километра. Замыкает пятёрку Германия, где услуги такси выгоднее личного автомобиля только, если проезжать в год не более 811 километров.

Исследователи HSBC брали за основу цену автомобиля Toyota Camry, стоимость его обслуживания, траты на топливо, средние цены на такси и доходы жителей.

Аналитики пояснили, что Россию в лидеры рейтинга вывели низкие доходы населения, из-за которых сложно приобрести личный автомобиль, и недорогие услуги такси.

Исследователи отметили, что в России тарифы на услуги такси на 75% ниже, чем в США. При этом использование личного автомобиля американцам обходится на 30% в год дешевле, чем россиянам.

Аналитики, учитывая, что средняя стоимость поездки на такси в России составляет 130 рублей, пришли к выводу, что цены на такси в стране пропорциональны доходам, а стоимость автомобилей - не пропорциональна.