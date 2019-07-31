Стажировка резерва управленческих кадров началась в Пскове

11:28, 31 июля 2019, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева провела установочное совещание с участниками стажировки по образовательной программе подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров 31 июля. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, стажировка, в рамках которой состоится посещение особой экономической зоны «Моглино», Псковского машиностроительного завода и предприятия PERco, продлится по 3 августа.

Нинель Салагаева пожелала участникам стажировки продуктивно провести время, с пользой для себя, и познакомиться с Псковом. Кроме этого, она попросила подумать о мерах рекомендательного характера в части повышения производительности труда. На совещании говорилось о том, что образовательная программа подготовки связана с национальным проектом «Производительность труда и поддержка занятости».

Участники совещания обсудили вопросы анализа предприятий, реализации социально-ориентированных проектов, повышения эффективности государственного управления и снижения бюрократизации процессов.

В совещании приняли участие председатель комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, исполнительный директор - руководитель аппарата ассоциации юристов России Станислав Александров, заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев, министр экономического развития и инвестиций Пермского края Максим Колесников, заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) Елена Кузнецова, первый заместитель председатель правительства Удмуртской республики Александр Савин, заместитель директора департамента проектного управления Минэкономразвития России Анастасия Дорошенко, министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко, заместитель губернатора Смоленской области - начальник департамента инвестиционного развития Смоленской области Ростислав Ровбель, заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Алмаз Хусаинов, а также представители РАНХиГС - Ольга Удовиченко, Татьяна Лопаткина и Максим Путин.