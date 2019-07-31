Главный санитарный врач Псковской области предложил запретить продажу алкоголя в кафе и ресторанах после 23 часов

16:56, 31 июля 2019, ПАИ

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук предложил вернуться к советской практике и запретить продажу алкоголя после 23 часов не только в магазинах, но и в кафе и ресторанах. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Не было таких ресторанов [в советское время], где гуляли всю ночь и доставляли неприятности окрестным жителям», — отметил Александр Нестерук.

Он подчеркнул, что с «наливайками» бороться надо, ужесточая нормативно-правовую базу. Даже несмотря на то, что острой проблемы по качеству алкоголя, как это было в «девяностых» и «нулевых», в этих точках нет. Главный санитарный врач привел пример: по обращению Роспотребнадзора суд запретил деятельность одного из кафе в Пскове. «Но хозяева его тут же перезарегистрировали в магазин. По большому счету, это всё безобразие. Надо ужесточать нормативную базу», — сказал он.

Александр Нестерук добавил, что в настоящее время областной Роспотребнадзор ведет активную борьбу с нелегальной реализацией сигарет.