Новым руководителем комитета со соцзащите Псковской области назначена Ольга Евстигнеева

13:15, 31 июля 2019, ПАИ

Кресло руководителя комитета по социальной защите Псковской области в связи с уходом с этого поста Армена Мнацаканяна займет Ольга Евстигнеева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе губернатора. Ольга Евстигнеева — помощник главы региона по социальным вопросам.

Михаил Ведерников на встрече с нею отметил, что «это один из важнейших комитетов в структуре органов власти Псковской области».

«В зоне его ответственности более 300 тысяч человек, это почти половина населения области, поэтому важно сохранить преемственность и обеспечить стабильное функционирование всей системы», - сказал губернатор.

31 июля Ольга Евстигнеева была представлена коллективу ведомства в качестве нового руководителя.