Новым руководителем комитета со соцзащите Псковской области назначена Ольга Евстигнеева
Кресло руководителя комитета по социальной защите Псковской области в связи с уходом с этого поста Армена Мнацаканяна займет Ольга Евстигнеева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе губернатора. Ольга Евстигнеева — помощник главы региона по социальным вопросам.
Михаил Ведерников на встрече с нею отметил, что «это один из важнейших комитетов в структуре органов власти Псковской области».
«В зоне его ответственности более 300 тысяч человек, это почти половина населения области, поэтому важно сохранить преемственность и обеспечить стабильное функционирование всей системы», - сказал губернатор.
31 июля Ольга Евстигнеева была представлена коллективу ведомства в качестве нового руководителя.