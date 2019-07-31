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Новым руководителем комитета со соцзащите Псковской области назначена Ольга Евстигнеева

Фото: Сергей Герасимов

Кресло руководителя комитета по социальной защите Псковской области в связи с уходом с этого поста Армена Мнацаканяна займет Ольга Евстигнеева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе губернатора. Ольга Евстигнеева — помощник главы региона по социальным вопросам.

Михаил Ведерников на встрече с нею отметил, что «это один из важнейших комитетов в структуре органов власти Псковской области».

Фото: Сергей Герасимов

«В зоне его ответственности более 300 тысяч человек, это почти половина населения области, поэтому важно сохранить преемственность и обеспечить стабильное функционирование всей системы», - сказал губернатор.

31 июля Ольга Евстигнеева была представлена коллективу ведомства в качестве нового руководителя.

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