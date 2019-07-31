Армен Мнацаканян покинул пост председателя комитета по соцзащите Псковской области

13:14, 31 июля 2019, ПАИ

Армен Мнацаканян покинул пост председателя комитета по социальной защите Псковской области. Полномочия он сложил по собственному желанию, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил Армена Мнацаканяна за многолетний труд и вклад в развитие социальной сферы региона, а также вручил ему Почётную грамоту губернатора. Глава региона пожелал экс-председателю комитета дальнейших профессиональных успехов.

Армен Липаритович Мнацаканян родился в 1964 году в Ереване. В 1986 году окончил исторический факультет Псковского государственного педагогического института (ныне – ПсковГУ), в 1997 году - Северо-Западную академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление». Имеет ученую степень — кандидат экономических наук.

В 1986 –1987 годах служил в армии. После этого работал юристконсультом Армэлектрозавода имени В. И. Ленина.

С 1988 по 1993 год был директором Исской средней школы Пушкиногорского района, следующие три года — начальником управления образования Пушкиногорского района.

С 1996 по 2005 год работал в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», где в разное время занимал должности старшего научного сотрудника, начальника отдела музейного маркетинга, заместителя директора по административно-хозяйственной части, заместителя директора по экономике, первого заместитель директора по музейной экономике.

С 2005 по 2007 год руководил администрацией Генерального директора ЗАО «Международная Энергетическая Корпорация», входящего в группу ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

С 2007 по 2008 год работал первым заместителем директора по экономике и развитию Псковского музея-заповедника.

С апреля 2008 года возглавлял Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области, ныне – комитет по социальной защите Псковской области.