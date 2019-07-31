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Общество

Армен Мнацаканян покинул пост председателя комитета по соцзащите Псковской области

Армен Мнацаканян покинул пост председателя комитета по социальной защите Псковской области. Полномочия он сложил по собственному желанию, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил Армена Мнацаканяна за многолетний труд и вклад в развитие социальной сферы региона, а также вручил ему Почётную грамоту губернатора. Глава региона пожелал экс-председателю комитета дальнейших профессиональных успехов.

Армен Липаритович Мнацаканян родился в 1964 году в Ереване. В 1986 году окончил исторический факультет Псковского государственного педагогического института (ныне – ПсковГУ),   в 1997 году - Северо-Западную академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление». Имеет ученую степень — кандидат экономических наук.

В 1986 –1987 годах служил в армии. После этого работал юристконсультом Армэлектрозавода имени В. И. Ленина.

С 1988 по 1993 год был директором Исской средней школы Пушкиногорского района, следующие три года — начальником управления образования Пушкиногорского района.

С 1996 по 2005 год работал в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», где в разное время занимал должности старшего научного сотрудника, начальника отдела музейного маркетинга, заместителя директора по административно-хозяйственной части, заместителя директора по экономике, первого заместитель директора по музейной экономике.

С 2005 по 2007 год руководил администрацией Генерального директора ЗАО «Международная Энергетическая Корпорация», входящего в группу ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

С 2007 по 2008 год работал первым заместителем директора по экономике и развитию Псковского музея-заповедника.

С апреля 2008 года возглавлял Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области, ныне – комитет по социальной защите Псковской области.

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