Почти 20 тонн норвежской скумбрии не пропустили в Псковскую область

14:13, 31 июля 2019, ПАИ

На российско-латвийском участке государственной границы России в многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка в Пыталовском районе запрещен ввоз 19,5 тонн мороженой норвежской скумбрии.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, рыбная продукция следовала на автомобильном транспорте из Норвегии в Казахстан.

Специалисты управления в ходе проверки установили, что 15 коробок с мороженой рыбой были без маркировочных этикеток с обязательной информацией.

В связи с этим сотрудники ведомства запретили ввоз норвежской скумбрии на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Работники управления составили акт о возврате груза обратно в Норвегию.