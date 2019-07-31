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Общество

Почти полсотни детей покусали клещи в Псковской области с 24 по 30 июля

244 человек, включая 47 детей, покусали клещи в Псковской области с 24 июля по 30 июля. Как сообщил Псковскому агентству информации главный врач областного Центра гигиены и эпидемиологии Сергей Никифоров, с 1 января от укусов клещей в регионе пострадали 3 тысячи 457 человек, из них 799 дети.

Больше всего обращений из-за укусов клещей за последние 7 дней зарегистрировали в Пскове (77 человек), Невельском районе (20 человек), Печорском районе (16 человек), Пустошкинском районе (15 человек) и Псковском районе (15 человек).

Специалисты ввели иммуноглобулин трем детям в Пскове и одному в Невельском районе. Акарицидные обработки в регионе прошли на площади – 2 га.

На исследования в микробиологическую лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии поступили 142 клеща, из них 16 специалисты исследовали методом ИФА на клещевой вирусный энцефалит (результаты отрицательные), а 126 исследовали методом ПЦР на клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз клещей (37 – положительные на клещевой боррелиоз, 2 – положительные на моноцитарный эрлихиоз, 2 – положительные на гранулоцитарный анаплазмоз).

За анализируемый период вакцинация населения против клещевого вирусного энцефалита не проводилась. В Пскове изъятие клещей производится в травматологическом пункте (улица Коммунальная, 23, телефон 56-55-63).

Исследования клещей проводятся в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области в Пскове (улица Гоголя, 21а, телефон 66-42-80) и Великих Луках (улица Тимирязева, 9). Сдать насекомых можно с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 кроме субботы и воскресенья.

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