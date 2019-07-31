Почти 90 тонн фруктов и овощей уничтожили в Псковской области в июле

15:08, 31 июля 2019, ПАИ

С 1 по 30 июля в Псковской области Россельхознадзор уничтожил 89,3 тонн фруктов и овощей, которые незаконно были ввезены в Россию с территории Белоруссии. Среди них были восемь партий яблок и одна партия лука-шалота, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В частности, 30 июля на полигоне твёрдых бытовых отходов в Себеже Россельхознадзор уничтожил 21 тонну яблок неустановленного происхождения, которые были незаконно ввезены на территорию России.

Эти фрукты ранее задержали таможенники в Усвятском районе. Их пытались провести на грузовике в обход фитосанитарных постов. Сотрудники таможни при проверке машины обнаружили яблоки без маркировочных этикеток с обязательной информацией.

По факту выявленного нарушения было возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения материалов дела нарушитель был оштрафован.