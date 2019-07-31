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Общество

Студенческий стройотряд «ЛЭП» завершил работу в «Псковэнерго»

31 июля студенческий строительный отряд Псковского государственного университета «ЛЭП – лучшие энергетики Пскова» завершил работу на объектах филиала «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.  

Итоги работы будущих энергетиков подвел заместитель главного инженера «Северных электрических сетей» Сергей Бойков. Он поздравил студентов с успешным прохождением трудового сезона и выразил надежду увидеть их в скором будущем в качестве коллег.

«В 1990 году я студентом пришел в «Северные электрические сети» на практику, - рассказал Сергей Бойков. - И этот период стал решающим при выборе моей дальнейшей производственный деятельности. За почти 30 лет работы я ни разу не пожалел, что связал свою жизнь с энергетикой. Сегодня вы получили практический опыт работы в разных направлениях деятельности электросетевого предприятия. Уверен, что он не только пригодится вам в дальнейшей учебе, но и поможет сделать выбор места дальнейшей работы в пользу компании «Россети».

На память о трудовом сезоне студентам-бойцам стройотряда Псковского госуниверситета были вручены благодарности. За время работы в «Псковэнерго» молодые люди не только познакомились с практическими аспектами работы в энергетике, но и приняли участие в ознакомительных экскурсиях на диспетчерские пункты «Северных электрических сетей» и ключевой энергообъект региональной энергосистемы – подстанцию № 53 «Псков».

Летняя работа студенческих стройотрядов организуется на объектах «Псковэнерго» с 2015 года. Главная цель таких трудовых сезонов – практическая подготовка студентов энергетических специальностей и их профессиональная ориентация на работу в компании.

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