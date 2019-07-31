7 млн рублей задолженности по налогам погасили псковские предприниматели

17:53, 31 июля 2019, ПАИ

В Псковской области шесть предпринимателей погасили задолженность по различным налогам и страховым взносам на общую сумму 7 млн рублей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФНС России по Псковской области, долги предприниматели закрыли после заседания комиссии в псковском УФНС. Всего на заседании присутствовали шесть юридических лиц, имеющих задолженность по уплате налогов в бюджетную систему Российской Федерации почти 24 млн рублей.

Представители комиссии рассмотрели индивидуально с каждым налогоплательщиком причины образования задолженности, меры, принимаемые для ее погашения, а также предложения по выходу из создавшегося положения. Заместитель руководителя управления Алексей Павлов разъяснил налогоплательщикам последствия несвоевременной оплаты задолженности в установленный срок. Члены комиссии указали предпринимателям на необходимость более тщательного планирования обязательных налоговых выплат.

Руководители организаций-должников заявили, что они предпринимают все возможные меры ликвидации задолженности. По итогам заседания комиссии данные организации полностью погасили задолженность по различным налогам и страховым взносам на общую сумму 7 млн рублей.

В пресс-службе отметили, что проведение комиссий с участием представителей предприятий-должников является эффективным инструментом повышения доходной части бюджета всех уровней.